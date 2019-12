Il Primo Natale è con il botto | il successo di Ficarra e Picone

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La celebre coppia, composta dai comici palermitani composto da Salvatore(Palermo, 27 maggio 1971) e Valentino(Palermo, 23 marzo 1971), divenuta celebre per il loro spassoso sketch su Zelig “Ahia ahia…Stanco? No oggi no”, ha deciso di cimentarsi finalmente in qualcosa di nuovo per i loro standard, ma allo stesso tempo, molto classico per i canoni italiani, ovvero quello dei cosiddetti “Cinepanettoni“, i film divertenti e poco impegnativi che escono nel periodo natalizio. Anche stavolta, il due siciliano ha deciso di fare di testa propria, creando “Il“, una bellissima storia dove i due vanno a conoscere le origini della nostra religione, usando un fine umorismo e mai volgare (a differenza di quello usato da altri comici ndr) per parlare di come certe cose non cambiassero mai. Il film, ha raggiunto proprio questo ...

