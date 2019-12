Il presepe moderno del Papa

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Giuseppe AloisiFrancesco, tra le varie rappresentazioni possibili, sceglie quella in cui è Giuseppe a cullare Gesù. Il post Instagram di Bergoglio Sul profilo Instagram diFrancesco, Franciscus, appunto, durante la giornata di ieri, è spuntata un'immagine che sta facendo discutere. Pure perché parliamo di una foto di unreale. E soprattutto di una immagine che è stata postata su una pagina social di Jorge Mario Bergoglio nel giorno di Natale. Per certi esegeti delle rappresentazioni presepiali non ci sono dubbi: trattasi di un caso di femminismo, perché è Giuseppe a cullare Gesù, mentre la Vergine Maria riposa. La cifra stilica delsarebbe sintetizzabile così: la madre non è intenta ad occuparsi del bambino, quindi, per conseguenza logica, il tutto va interpretato alla luce del rimescolamento dei ruoli genitoriali. In una chiave che non può non ...

