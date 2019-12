Il Natale secondo Tom Morello | “Gesù era un rivoluzionario radicale che ripudiava la pena

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Dopo gli auguri dal mondo del pop, arrivati con messaggi griffati e pieni di miocardii e positivita, arriva il messaggio diTom, leggendario chitarrista dei Rage Against The Machine, degli Audioslave e dei Prophets Of Rage. Fortemente critico verso la politica americana, Tomnon si tira mai indietro per contestualizzare la sua protestal'attualità ele ricorrenze del momento, e ilsi è presentato come un'occasione per rinfrescare la memoria sia ai suoi detrattori che ai politici americani tutti. Da quando la politica ha trovato approdo sui social, infatti, il- tradizionalmente inteso come la nascita del profeta del Cristianesimo Gesù Cristo - è spesso oggetto di strumentalizzazione politica da parte di soggetti che si servono della figura del Messia per ostentare maldestri nazionalismi e distorcere il concetto di fede ...

civati : Il secondo Natale di #SilviaRomano nelle mani dei suoi rapitori. Perché altro tempo non debba passare prima di vede… - Agenzia_Italia : Il secondo #Natale di #SilviaRomano nelle mani dei suoi rapitori. - matteosalvinimi : Protesta sardinante con urla ridicole e “Bella Ciao”! Ma chi è che “odia”, secondo voi? Auguro un Buon Santo Natale… -