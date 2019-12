Il Natale di Ultimo alla Comunità di Sant’Egidio | foto e video del pranzo speciale

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 26 dicembre 2019) "Tutto questo non lo spieghi... È umanità, è vita", scrive sui social. Ildiè stato con gli "ultimi",di Sant'Egidio, a Roma. L'artista ha salutato tutti coloro che hanno partecipato aldiorganizzato de ha documentato la sua visita consui social. Nel giorno del Santoha preferito dedicare un pensiero agli "ultimi", ai quali si ispira per il suo nome d'arte, e riservare loro parte del suo tempo in un giorno di festa che tradizionalmente si trascorre in compagnia della famiglia. Storie incredibili, nel bene e nel male, esperienze di vita da condividere e l'intenzione di sostenere sempre la, nel suo piccolo, nella volontà di. Per il cantante romano non è la prima volta aldidelladi Sant'Egidio a Roma: ha già perso parte allo stesso evento lo ...

