Il mare delle sardine | lo stagno del PD | la palude di Roma

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il fenomenoha generato più commenti, in nemmeno due mesi di vita, dello sbarco sulla luna nel 1969. Consigli non richiesti, stroncature inappellabili, innamoramenti non ricambiati, analisi prive di dati (e ogni tanto qualcosa di saggio): neo-esperti diche parlano ad altri neo-esperti di, spesso in assenzastesse. Ribadisco un punto che mi sta a cuore: lasciamole stare, che sbaglino (e hanno fatto anche qualche errore), che evolvano. Continuiamo ad andare dove fanno e organizzano, come a Piazza San Giovanni (se possibile, sempre meglio sostenerle prima, andarci di persona… non abbracciarle tramite la stampa dopo che la manifestazione è andata bene). Hanno scritto a Repubblica, e la lettera parla per loro: non hanno bisogno di esegeti. Per punti:• hanno mostrato che la domanda di politica democratica è immensa. Il ...

