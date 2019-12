Il gip motiva il sì all’arresto di Genovese: «Incline a guidare dopo aver bevuto» (Di giovedì 26 dicembre 2019) «Pietro Genovese è solito condurre veicoli dopo aver assunto sostanze alcoliche se non anche stupefacenti e non rispettare le norme del codice della strada». Nella stessa ordinanza in cui dispone il suo arresto ai domiciliari, il giudice per le indagini preliminari Bernadette Nicotra ha dato la sua prima valutazione sul comportamento di Pietro Genovese.Così scrive il magistrato che si sta occupando di questa prima fase del caso della morte di Gaia e Camilla: Le precedenti contestazione e provvedimenti amministrativi non hanno avuto alcun effetto deterrente: il Genovese si è messo alla guida dell’autovettura nonostante avesse assunto bevande alcoliche e nonostante in passato gli fosse già stata ritirata la patente di guida per violazioni al codice della strada. Questo comportamento dimostra noncuranza se non addirittura disprezzo verso i provvedimenti dell’autorità ... Leggi la notizia su open.online

