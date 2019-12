Il dramma di Martina Luchena: "Mia madre colpita da un brutto male" - (Di giovedì 26 dicembre 2019) Novella Toloni L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto la scioccante rivelazione nel giorno di Natale, pubblicando sui social uno scatto insieme alla madre e al fratello Sono lontani i tempi in cui Martina Luchena scendeva le scale degli studi di Uomini e Donne per conquistare il cuore del tronista Riccardo Gismondi. Oggi la bella torinese è una modella e influencer molto seguita e amata sul web, ma nonostante sia costantemente presente sui social non parla spesso della sua vita privata e della sua famiglia. Nel giorno di Natale però la Luchena ha voluto fare gli auguri ai suoi follower, facendo una drammatica rivelazione sulla salute della mamma: "Buon Natale da Noi! Otto mesi fa hanno diagnosticato alla mia mamma quella brutta malattia. Quel brutto male che preferisco non nominare". Con queste parole l'ex corteggiatrice ha rivelato dei difficili momenti vissuti ... Leggi la notizia su ilgiornale

dramma Martina Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : dramma Martina