Il cantante mascherato prime anticipazioni ufficiali e indizi | otto super VIP dietro gli

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Chi sono i VIP protagonisti de Il? Assoluto riserbo in merito alle identità dei protagonisti della prima edizione del programma che andrà in onda nel venerdì sera di Rai 1. Quattro le puntate dello show di cui Milly Carlucci si è innamorata sin dal primo momento decidendo di scommettere su questo format, portando dagli Usa in Italia. E’ la versione americana quella alla quale il programma italiano si ispira maggiormente, anche se la conduttrice, nello speciale dedicato al programma in onda oggi 26 dicembre 2019 su Rai 1, ha confermato che ci sarà un tocco originale, come avviene sempre quando si acquista un format dall’estero.le maschere,i costumi che vedremo nel corso delle quattro puntate de Il. Alcune delle maschere sono state già viste nelle edizioni che hanno fatto il giro del mondo. Assolutamente inedita e nuova è ...

