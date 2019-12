Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiVerona – Ilsbanca ile centra il jackpot. Nell’ultima trasferta del 2019 arriva la vittoria numero tredici dei giallorossi che superano in rimonta il. Viaggia verso la serie A la formazione di Pippo Inzaghi, salgono infatti a dodici i punti di vantaggio sulla seconda, complice la caduta del Pordenone a Salerno. La partita – Marcolini recupera Cesar e Giaccherini ma entrambi si accomodano in panchina. Nel 4-4-2 c’è il talento di Vignato sull’out destro, in avanti la forza fisica del tandem Meggiorini-Djordjevic. Inzaghi risponde con l’albero di Natale, mantenendo la promessa di operare qualche cambio. Dentro Tuia, Insigne e Improta per la penultima del girone di andata. Ilnon sembra risentire del mini turnover varato dal tecnico. L’impatto sulla contesa dei giallorossi è ...

anteprima24 : ** Il ##Benevento fa 'tredici': è festa anche al Bentegodi contro il #Chievo ** -