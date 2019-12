Ignazio Moser appena sveglio a Storie Italiane in collegamento da casa con papà Francesco

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Natale tutti in famiglia pere suo figlioe da Trento ilperche nel giorno di Santo Stefano non si ferma. Mentremostra tutte le sue bici e racconta di record e di grandi vittorie con l’entusiasmo di sempre anche se ovviamente non gareggia più arriva finalmente anche. “Il pupo si è svegliato” esclama Eleonora Daniele ma l’ex gieffino ha fatto tardi ieri sera, era a Natale, ha festeggiato, e le dieci di mattino per lui è un po’ come l’alba. Voce e capelli di chi si è svegliato davvero da pochissimo e il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha il suo sorriso di sempre con sui si fa perdonare tutto. “è il più piccolo poi ci sono Carlo e Francesca” raccontache da nonno dolcissimo parla subito dei suoi nipoti, dei regali che Babbo Natale ha portato, tutte biciclette. “Con Cecilia come va?” chiede la ...

Unf_Tweet : #IgnazioMoser appena sveglio a #StorieItaliane in - valedest93 : +++ Ignazio Moser ha detto che non si sposano lui e Cecilia +++ Eh lo so, vi interessava, meno male che c'è la Rai a farcelo sapere. - Notiziedi_it : Ignazio Moser: uno spiffero che lascia qualche dubbio, subito smentito -