Ida Platano e Gemma Galgani | Natale insieme | assente Riccardo Guarnieri VIDEO

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Le dinamiche di coppia di Uomini e Donne non si arrestano neanche a, e i profili social del Trono Over non fanno che placare la sete dell’affezionatissimo pubblico del dating show: in particolare, è stata Idaa tenere sulle spine i propri follower, rimarcando volutamente l’assenza didal proprio. La grande protagonista del programma, inizialmente pronta a trascorrere le festività assieme al compagno, ha a quanto pare preferito un altro tipo di compagnia; quella di. In una serie di stories pubblicate via Instagram, Idahanno ribadito al proprio pubblico di aver trascorso ilassieme. Una sequenza di piccoli filmati hanno infatti visto le due dame in compagnia, da mattina a sera; scambi di doni, pranzi in compagnia e numerosi auguri rivolti al pubblico dei social media. In particolare,...

