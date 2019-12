Ibrahimovic torna in Italia | ma c’è chi non lo vuole | “L’ospizio Milan non chiude mai”

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La notizia del giorno è il ritorno dial. L’attaccante svedeseina distanza di qualche stagione dopo l’esperienza americana, seguita a quelle francesi e inglesi. Regalo di Natale ai tifosi rossoneri, molto delusi dall’andamento negativo della propria squadre del cuore. Accordo tra le parti, si attende l’ufficialità. Calciomercato, il doppio colpaccio è servito: come cambia l’11 per risalire la classifica DETTAGLI Molto entusiasmo, chiaramente, da parte dei supporter del Diavolo, che ricordano con piacere le gesta dell’ex centravanti dei Los Angeles Galaxy ai tempi in cui gonfiava le reti avversarie in Serie A. Ha alzato trofei, col, così come in precedenza con Juventus e Inter. Ma non sono solo rose e fiori. C’è anche chi, infatti, non è d’accordo con la scelta della dirigenza rossonera di ...

Sport_Mediaset : #Ibrahimovic torna al #Milan! ???? Il giocatore ha detto 'SI' ?? - capuanogio : #Ibrahimovic torna al #Milan con un contratto di sei mesi e il rinnovo che scatta a seconda dei gol realizzati prim… - fattoquotidiano : Zlatan Ibrahimovic torna al Milan. Lo svedese ha detto sì: “Firmerà un contratto di 6 mesi” -