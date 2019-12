Ibrahimovic Milan | a breve la riposta definitiva | le ultime

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019), entro uno o due giorni la rispostadel giocatore svedese sul possibile ritorno in rossonero È ancora in dubbio il possibile bis della storia tra Zlatane il. È ormai noto il corteggiamento della società rossonera nei confronti dello svedese, la cui risposta è attesa ormai a brevissimo. Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito web, sottolinea come l’approvazione o il declino dell’offerta da parte dell’ex Los Angeles Galaxy arriverà entro uno o massimo due giorni. Leggi su Calcionews24.com

