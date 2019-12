Ibrahimovic al Milan | attesa a Milanello per il ritorno dello svedese

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il fenomenoZlatan, 38 anni, sarebbe a un passo dalale alla Serie A. Maldini e Boban avrebbero convinto l’attaccante ex Los Angeles Galaxy a firmare per il club rossonero. Il suo arrivo aello sarebbe addirittura previsto per i prossimi giorni. Mister Pioli potrebbe quindi contare sull’esperienza e sulla personalitàgià da Gennaio 2020. E dopo la pesante sconfitta di Bergamo, un giocatore come Ibra potrebbe essere davvero molto utile.alpotrebbe presentarsi ai suoi nuovi compagni già alla ripresa degli allenamenti del, fissati per lunedì 30 Dicembre 2019. Definito anche il contratto: 3 milioni di euro per sei mesi con rinnovo per un altro anno a 6 milioni legato al numero di gol realizzati (tale clausola sarebbe facilmente raggiungibile). In pratica, la proposta è la stessa di un ...

