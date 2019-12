“I nostri figli non fanno quello che sanno” | la riflessione di un padre su Famiglia

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 26 dicembre 2019) “Inonche sanno”, ladi unsuCristiana dopo l’incidente di Roma “Sappiamo che anche idisattendono le nostre raccomandazioni. Un appello agli amici: aiutateci, dissuadete i vostri amici quando stanno per fare una sciocchezza che può costare la vita”. Sono le parole di Alberto Pellai, psicoterapeuta e, che ha commentato in un articolo pubblicato suCristiana l’incidente avvenuto a Roma la notte del 22 dicembre, costato la vita alle 16enni Gaia e Camilla. “Ogni volta che vediamodi altri genitori, ai quali il destino riserva una morte così atroce e assurda, non possiamo non sentirci chiamati in causa ed empatizzare immediatamente con il loro dolore infinito”, scrive Pellai. “Ci sentiamo sconvolti perché sappiamo che potrebbe capitare ai...

SalernoSal : Roma è una città buia con le strade distrutte, la segnaletica inesistente, i semafori spesso coperti da piante o st… - MinisteroSalute : Da settembre a oggi il monitoraggio dei @_Carabinieri_ Nas sulla ristorazione nelle scuole ha portato alla sospens… - adorno_maiani : @ImJamesTheBond Il bergoglio, mattarella, boldrini e i radical scic pdioti amano queste persone e con i porti apert… -