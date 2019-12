I migliori film del 2019 | i campioni degli effetti speciali

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La maratona ideale per prepararsi a un San Silvestro di fuochi d'artificio? Quella deiper la qualità. Anche quest’anno per una scelta che tenesse conto anche del valore oggettivo, tecnico, di ciò che ci meraviglia, ci facciamo aiutare da Daniele Bigi, Visual Effects Supervisor all’ILM di Londra, ultimo impegno Star Wars: l‘ascesa di Skywalker. Ecco di seguito i 10 titoli delcon glipiù strabilianti, alcuni dei quali puntano all’Oscar. «Il re leone» di Jon Favreau In “Full CG”. La resa è così realistica da far sembrare gli animali protagonisti di un documentario. Il team di MPC, capitanato da Robert Legato (Disney) e Adam Valdez (MPC), già collaboratori ne Il libro della giungla, mostrano lo stato dell'arte della CG applicata al cinema. «Avengers: Endgame» di Anthony e Joe Russo Solo questo titolo può pensare di battere Il ...

