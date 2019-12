I funerali di Gaia e Camilla investite a Corso Francia saranno venerdì 27 dicembre

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Sono fissati per27alle 10.30 presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, in via Flaminia Vecchia, idi, le due 16ennie uccise nella notte tra sabato e domenica scorsi a, a ridosso del quartiere romano di Ponte Milvio. Per l'omicidio stradale risulta indagato il 20enne Pietro Genovese.

