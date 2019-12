I figli di Madonna in una rarissima foto insieme al papà Guy Ritchie

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Roberta Damiata Rocco, ilo conteso trae l'ex marito Guy, si è mostrato in una raraal padre e alla nuova famiglia di lui Il regista, ex marito diGuy, ha condiviso unaimmagine con tutti i suoicompresso Rocco avuto dall’ex moglie, e ilo adottivo David Banda adottatoalla rockstar. Con loro nello scatto anche la moglie di Guy, Jaqui Ainsley e i trepiccoli avuti da lei. Un’immagine molto glamour, “very english”, con tutti vestiti in maniera impeccabile. Davvero rara come dicevamo sopra, visto che con loro c’è anche David Banda il 14 enne cheadottò in Malawi durante il matrimonio durato otto anni con Guy. David recentemente ha trascorso moltissimo tempo con il padre adottivo e ha ottimi rapporti anche con la moglie di Guy, Jacqui, che nell’immagine abbraccia in maniera ...

