I Fatti Vostri | tagliata di tonno con insalata tiepida di sedano

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La ricetta delladide Iè una delle tante ricette che suggerisce il giovanissimo cuoco Nicolò Momesso. E’ una ricetta perfetta per le vigilie ma anche per un secondo piatto da gustare sempre e in più è un’idea perfetta anche quando le feste saranno finite perché un piatto light, una ricetta salutare e con poche calorie. Non ci resta che seguire nel dettaglio la ricetta facilissima di Nicolò de Iper ottenere una deliziosadi. Vi anticipiamo che il filetto difresco va spennellato con il miele e poi sopra vanno aggiunti i semi di sesamo prima di procedere alla cottura. Tutto molto facile e buonissimo e se volete aggiungete anche il contorno, l’die olive oppure un altro contorno che preferite. Non perdete questa e le altre ricette I. RICETTE I– LADICON...

robebabi : Io che leggo dei regali fatti dai vostri fidanzati - AssueroZ : RT @coldiretti: I dolci di Natale della tradizione italiana. Oggi a I Fatti Vostri su Rai2 con @robertamorise1, l’esperto Coldiretti Lorenz… -