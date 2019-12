Hockey ghiaccio | EBEL 2020 | Bolzano sconfitta sul campo del Salisburgo

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Cominciato questa sera il tour de force dinel campionato austriaco di, con in programma 7 partite nel giro di 13 giorni a dir poco cruciali nella rincorsa alla Top Five. Questa serie di incontri ravvicinati non è partita al meglio per i biancorossi, sconfitti all’Eisarena dalcon il punteggio di 2-1. Con la vittoria a Villach i Foxes avevano ritrovato un po’ di fiducia, ma nella città di Mozart gli uomini allenati da coach Clayton Beddoes non hanno potuto nulla. Gli austriaci, invece, continuano la loro fuga in testa alla classifica con sei punti di vantaggio sullo Znojmo. CRONACA DELLA PARTITA Nel primo periodo vince la paura e nessuna delle due squadre riesce a sbloccare l’incontro. A passare in vantaggio sono quindi i Red Bulls al minuto 05:57 della seconda frazione con il gol di Bud Holloway, su assist del connazionale canadese Brendan Mikkelson. I ...

