Hockey ghiaccio | Alps League 2020 | Ritten strapazza Fassa | Asiago supera Gherdeina | bene

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’intensifica gli impegni nel periodo natalizio, a partire dal Boxing Day con un calendario fitto di partite in programma. Tra i match odierni spicca il netto successo interno delper 7-1 ai danni di, mentre nello scontro al vertice Val Pusteria si è imposta al supplementare in casa del Lustenau dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Benissimo Vipiteno che rifila un secco 7-2 al Vienna, mentre Cortina lotta ma cade contro il Lubiana all’overtime (2-3). Nel secondo derby italiano di seratasfrutta il fattore campo contro(6-3).7-1 Quinta vittoria consecutiva e decima nelle ultime 11 uscite per i Buam, che si trovano in uno splendido periodo di forma. I Falcons, invece, subiscono il secondo stop filato. I Campioni d’Italia mettono sin da subito in chiaro le cose, ritrovandosi dopo 35 minuti già avanti 4-0 in ...

