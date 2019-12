Hideo Kojima non riposa neanche a Natale, già proiettato su un nuovo progetto (Di giovedì 26 dicembre 2019) È un Hideo Kojima infaticabile quello che si appresta ad affacciarsi sul nuovo decennio. Il 2019 volge infatti alla conclusione, un'annata che ha portato non poche soddisfazioni al producer nipponico. È stato infatti proprio nelle ultime settimane di quest'anno che ha visto la luce la sua nuova IP, Death Stranding, una produzione particolarmente attesa. Ed è stato un vero e proprio successo che ha raccolto consensi non solo da parte della stampa specializzata, ma anche e soprattutto dalla community dei videogiocatori, che sono riusciti ad andare oltre il concept del gameplay e a leggerne le mille sfumature presenti sotto la superficie. amazon box="B07DLGT47C7" Hideo Kojima giù a tavoletta, pronto al futuro Il tweet postato dal buon Hideo Kojima nel corso delle festività natalizie era abbastanza chiaro: “qui non si sta di certo a pettinare le bambole”. Ok, non sono queste ... Leggi la notizia su optimaitalia

Hideo Kojima Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Hideo Kojima