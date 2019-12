Guida tv Venerdì 27 dicembre

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di giovedì 26 dicembre 2019)tv27– I primi 9 canali Rai 1 ore 21:25 Abel – Il figlio del vento Rai 2 ore 21:20 Saving Mr. Banks Rai 3 ore 21:20 Un matrimonio da favola Canale 5 ore 21:40 La vita è bella Rete 4 ore 21:25 CR4 La repubblica delle donne sotto l’albero Italia 1 ore 21:25 Fred Claus – Un fratello sotto l’albero La7 ore 21:15 Tutte le donne della mia vita Tv8 ore 21:25 Masterchef Italia 8 1a Tv Free Nove ore 21:25 I migliori Fratelli di Crozza Serie Tv e Film in Tv27– I Consigli Le Serie Tv in Chiaro TopCrime ore 21:10 Major Crimes 4×23 5×01 Giallo ore 21 L’ispettore Barnaby Rai Premium ore 21:20 Ognuno è perfetto 1×03 Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium Fox ore 21:00 MacGyver 3×08 + War of the Worlds 1×08 FoxLife ore 21:00 Grey’s Anatomy 16×09 + Bones 9×01-02-03 FoxCrime ore ...

ilvenerdi : Domani @repubblica torna in edicola con #ilVenerdì. In copertina il musicista più festeggiato del 2020: Ludwig van… - RiadViaggi : Easy Oman | Partenze di gruppo ogni Venerdì con guida locale parlante italiano - ristostescuro : Anche la guida ristoranti 2020 del Gambero Rosso ci posiziona tra i migliori di Verona. Vi ricordo che chiudiamo… -