Leggi la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 26 dicembre 2019) “Solidarietà ad Affaritaliani.it e al suo direttore Angelo Perrino per lasubita da Facebook all’intervista realizzata al grande poeta Franco Loi. Non è pensabile che un algoritmo di un social network possa impedire il libero dibattito di idee sulla rete", scrive in una nota il capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : “Grave la censura di Fb ad Affari” La politica interviene sul caso Loi - Affaritaliani : Caso Loi, “grave la censura di Facebook ad Affari”. La politica interviene - Coralyn_cor : Questa è la Turchia: In ambito di restrizioni si evidenza anche la chiusura di Wikipedia. La censura è iniziata nel… -