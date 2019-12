Governo | Salvini posta foto in famiglia | ‘perde pezzi noi ricostruiamo col Lego’

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Roma, 26 dic. (Adnkronos) – Per ora nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Matteo, ma unata via Twitter che può valere come commento alle dimissioni del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti. “Mentre ilperde, noicol Lego!”, scrive il leader della Lega, sorridente e intento a giocare con la figlia con i famosi mattoncini. L'articoloin, ‘perdenoicol Lego’ Meteo Web.

