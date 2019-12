Governo | Capitanio | ‘non perdiamo ministro ma un anno di educazione civica’

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Roma, 26 dic. (Adnkronos) – “Ilnon ha perso un, ma ha fatto perdere all’Italia undicivica, bloccando la nostra legge. è questa una delle tante e gravi responsabilità morali di Conte e del Pd”. Lo afferma il deputato della Lega Massimiliano, primo firmatario della legge sull’civica e segretario della commissione di Vigilanza Rai. “Le dimissioni natalizie di Fioramonti e le voci di un nuovo gruppo parlamentare -aggiunge- dimostrano cosa interessi davvero a certi personaggi”. L'articolo, ‘nonma undicivica’ CalcioWeb.

maxcapitanio : ? #Fioramonti, #Capitanio (Lega): 'Perso un anno di educazione civica, non un ministro' ?? Il Governo non ha perso… - Profilo3Marco : RT @La7tv: #coffeebreak Governo, Maria Elena Capitanio (La Verità): 'Non è detto che a gennaio si arrivi tranquillamente e da lì si potrebb… - La7tv : #coffeebreak Governo, Maria Elena Capitanio (La Verità): 'Non è detto che a gennaio si arrivi tranquillamente e da… -