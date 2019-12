Gli auguri rock di Vasco Rossi e la sua band | elfi per Natale in attesa dei grandi

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Glidici ricordano che il 2020 sarà la stagione deiconcerti. Iler di Zocca ha infatti pensato bene di condividere un video sui suoi canali social, nel quale appare distintamente travestito da elfo virtuale in compagnia dei suoi degni compari. Il video deglidiIl Blasco chiama a raccolta la suaper deglimolto speciali, dai quali non ha escluso il gruppo che storicamente l'accompagna nelle tante date che - negli anni - l'hanno consacrato alla dimensione live. Glidel video sono quindi Claudio Golinelli "Il Gallo", Stef Burns, Alberto Rocchetti e Vince Pastano. Il 2019 di successi diIl 2019 è stato un anno disoddisfazioni per, che è tornato in alcuni dei maggiori palchi italiani per portare la musica del suo repertorio e il nuovo singolo, La Verità, che aveva ...

Fiorello : Ma oggi bisogna rifare tutti gli Auguri fatti già ieri sera??..?? - RDS_official : ?? Oggi è un giorno speciale per tutti, ma in particolare per @mengonimarco. Auguri a Marco e a chi come lui compie… - virginiaraggi : Questa mattina ho voluto fare personalmente gli auguri di buon Natale ai dipendenti della rimessa Ama di via Sannio… -