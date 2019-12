Giugliano in Campania | maxi-rissa in piazza al brindisi di Natale | calci e pugni tra

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019)e bottigliate. Aldella vigilia di, inin, intorno alle 20, è scoppiata unache ha coinvolto decine di persone. Attimi di paura per i numerosi presenti inMatteotti che comprensibilmente, vedendo ciò che stava accadendo, sono scappati dall’area in cui imperversava la colluttazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale, i vigili e la polizia. Non sono chiare le motivazioni che hanno provocato la lite. Ciò che è certo è che decine di giovani sono stati portati in ospedale con ferite alla testa. L'articoloininalditra giovani e festa interrotta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Libero_official : In piazza a #Giugliano, Campania, scoppia una violentissima rissa al brindisi di Natale: immagini forti#agenziaVISTA - il_Conte78 : RT @Affaritaliani: Mega rissa al brindisi della Vigilia di Natale a Giugliano in Campania, diversi feriti - Affaritaliani : Mega rissa al brindisi della Vigilia di Natale a Giugliano in Campania, diversi feriti -