Giornalista fa una mammografia in diretta tv e scopre di avere il cancro

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Non sappiamo se sia stato un caso o una fortuna, ma laAmy Robach sarà certamente ricordata per colei che ha avuto la terribile notizia delintv davanti a centinaia di migliaia di telespettatori. La donna, madre di 5 figli, nel corso di una trasmissione mattutina dal nome “good morning America”, in onda tutti i giorni dalle 7 alle 9, aveva accettato di sottoporsi ad unaintv per esortare le donne a sottoporsi a questo tipo di esame utilissimo per la prevenzione del tumore al seno. Il senso era quello di dimostrare a tutte che l’esame rapido ed indolore doveva diventare una routine per sconfiggere ilgrazie alla diagnosi precoce. Per questo laaveva eseguito lo screening con la massima tranquillità forte di una vita sana, di un’alimentazione corretta senzaalle spalle una familiarità che potesse far ...

Leggi la notizia su baritalianews

