Giorgia Meloni su Lorenzo Fioramonti | Ignobile e delirante | doveva dimettersi molto

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019)si dimette elo saluta a modo suo. La leader di Fratelli d'Italia, contro l'ex ministro M5s all'Istruzione, usa parole pesantissime: "Non sentiremo la mancanza del ministro, che avrebbe dovuto rassegnare le sue dimissioni già da tempo per i suoi post igno

clagadil : RT @Libero_official: 'Ignobile e delirante contro le forze dell'ordine, dovevi dimetterti prima': #Fioramonti, il 'saluto' di Giorgia Melon… - CosettaGiordano : RT @carlakak: 'Sono G.Meloni,sono una mamma,sono Italiana e ho un Partito che crea lavoro... per le Procure'?? Sorella e Cognato(ex assesso… - News1English : Giorgia Meloni on Lorenzo Fioramonti: 'Ignoble and delusional, he had to resign much earlier'… -