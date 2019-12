Gessica Notaro | l’anello sotto l’albero di Natale Ufficialmente fidanzata con lui

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Momento davvero molto positivo per, che il 10 gennaio del 2017 fu aggredita e sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares. Qualche giorno fa ha annunciato il buon esito di un’importante operazione chirurgica, che le ha permesso di separare le palpebre cucite 2 anni fa per aprirle l’occhio: “Tutto è andato bene. Grazie per tutto l’affetto che come sempre mi dimostrate. Dolore? Un pochino si. Le palpebre si sono unite tra loro e quindi mi hanno dovuto effettuare un taglio vero e proprio. Diciamo che erano meglio un cappuccino e una brioche”. Ed ancora: “Per fortuna i miei dottori del Bufalini sono bravissimi ed hanno gestito la situazione nel migliore dei modi. Ad oggi dicono che l’occhio strutturalmente sta bene (almeno così sembra per ora) e per poterlo recuperare a livello funzionale e quindi visivo dovrò aspettare ...

zazoomblog : Gessica Notaro anello di fidanzamento per Natale: “Senza parole” - #Gessica #Notaro #anello #fidanzamento… - zazoomblog : Gessica Notaro anello di fidanzamento per Natale: “Senza parole” - #Gessica #Notaro #anello #fidanzamento - Notiziedi_it : Natale da favola per Gessica Notaro, sotto l’albero trova l’anello di fidanzamento -