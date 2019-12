Germania | trova uno zaino pieno di regali con dentro 16mila euro e lo riporta al

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Un uomo di 51 anni, poco prima della mezzanotte della vigilia di Natale, hato sotto un albero una borsa piena di, cone lo ha restituito al proprietario, un uomo di 63 anni. Il benefattore, nonostante avesse diritto a una ricompensa ha preferito rinunciarvi. Il fatto è accaduto a Krefeld.

zazoomblog : Germania trova uno zaino con 16mila euro in contanti e lo restituisce al proprietario: “Non voglio nessuna ricompen… - Italia_Notizie : Germania, trova uno zaino con 16mila euro in contanti e lo restituisce al proprietario: “Non voglio nessuna ricompe… - TutteLeNotizie : Germania, trova uno zaino con 16mila euro in contanti e lo restituisce al proprietario… -