Germania | trova uno zaino con 16mila euro in contanti e lo restituisce al proprietario

(Di giovedì 26 dicembre 2019)unopieno di regali conine lo riporta alla polizia: un uomo di 51 anni a Krefeld, in, ha fatto un vero e proprio regalo di Natale al 63enne che aveva dimenticato la borsa sotto un albero. A raccontare la storia – in pieno spirito natalizio – è stata la polizia di Krefeld su Facebook: prima della mezzanotte l’uomo ha riconsegnato loalle autorità che hanno contattato il. Inchiunque restituisca un oggetto rito può ricevere una ricompensa basata sul valore dell’oggetto: in questo caso, l’uomo avrebbe avuto diritto a 490. Ma l’uomo ha rifiutato, perché era Natale e non voleva nulla in cambio del suo gesto di onestà. “Ci sono davvero persone che fanno cose belle a Natale”, raccontano i poliziotti nel post su Facebook, ricevendo nel giro di poche ore mille like e circa 180 ...

