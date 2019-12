Genova | detenuto evade durante permesso premio

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Federico Giuliani Nel carcere di Marassi unnon è rientrato al termine di un. Si tratta del secondo caso nel giro di pochi giorni Sarebbe dovuto rientrare nel carcere di Marassi a, al termine di unconcessogli dal magistrato di Sorveglianza. Tuttavia, allo scadere del beneficio, ilha fatto perdere le sue tracce sparendo nel nulla. Il segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, Donato Capece, ha spiegato così quanto accaduto: “Tecnicamente si tratta di evasione, e questo non può che avere per lui gravi ripercussioni se non si costituisce al più presto. L'uomo è unitaliano, ristretto nel carcere di Marassi nella V^ Sezione attenuata. Ed è il secondoche, in, in pochi giorni”. Lo stesso Capece ha richiamato l'attenzione delle autorità aggiungendo che sarebbe ...

