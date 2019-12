Gazzetta Awards | Mancini l’uomo dell’anno Berrettini la rivelazione

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 26 dicembre 2019), Robertoe Federica Pellegrini i personaggi dell’anno., Sinner e il talento Benedetto Pilato tra i premiati. MILANO –, Robertoe Federica Pellegrini sono i personaggi del 2019. Entrambi sono stati votati dagli elettori della Rosea che hanno espresso il proprio pensiero sul sito del giornale. Il vero protagonista di questi premi è stato sicuramente il tecnico della Nazionale italiana di calcio, votato anche come migliore allenatore dell’anno. Trionfo del Settebello nella migliore squadra dell’anno con la squadra di Campagna che ha come obiettivo il titolo olimpico di Tokyo 2020. Gli altri premiati Ma sono diversi i premiati dai lettori de Ladello Sport. La migliore perfomance del 2019 è stata quella di Jannik Sinner che ha conquistato le ATP Finals Under 21 a Milano. Un testa a testa ...

