Galaxy S20 alias S11 | cambia il nome dei futuri top di gamma Samsung?

Leggi la notizia su pantareinews

(Di giovedì 26 dicembre 2019)darà inizio ad una nuovanclatura per i top didal 2020 in poi, sembra infatti che il prossimo smartphone sudcoreano atteso a febbraio in occasione del MWC di Barcellona si chiameràS20.A far trapelare la notizia il noto leaker IceUniverce, dotato di un discreto track record in particolare quando si tratta di far trapelare notizie relative all’azienda sudcoreana.Alcune voci indicano una presentazione a San Francisco tra l’11 e il 18 febbraio, per anticipare i concorrenti che si preparano per il Mobile World Congress di Barcellona.S11: fotocamera posteriore da 108 MP per video 8k a 30fpsS11S20IS sonoti molto nell’ultimo decennio e il prossimo che sta per arrivare vedrà una nuova numerazione a partire dal 20. Ice Universe ha menzionato su Twitter che qualcosa di inaspettato potrebbe essere in ...

