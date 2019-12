Gaia e Camilla, domani i funerali

MattiaBriga : Buon Natale Buon Natale Gaia e Camilla Buon Natale Giulio Buon Natale Gabriele Buon Natale Stefano Buon Natale a… - stanzaselvaggia : Gaia, Camilla, Pietro, noi. Oggi ho scritto questo per il Fatto. - matteosalvinimi : Incontri con la gente previsti stasera a Chieti, domani a Pescara, Ancona, Cesena, Crevalcore e Sant’Agata Bolognes… -

Sono fissati perdi, le due 16enni investite e uccise sabato notte a Roma nel quartiere romano di Ponte Milvio. Le ragazze sono state travolte mentre attraversavano Corso Francia in un punto vietato, Al volante c'era il 20enne Pietro Genovese, risultato positivo ai test per alcol e droga e ora indagato per omicidio stradale. Le esequie alle 10.30, parrocchia del Preziosissimo Sangue,v.Flaminia Vecchia(Di giovedì 26 dicembre 2019)