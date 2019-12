Friends | grave lutto per la serie tv | morta Allee Willis

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Unha colpito la storicatv: è, infatti,. Ecco chi era e che parte ha avuto nel telefilm così seguito in tv.colpisce latvUnsi è abbattuto sullatv, che piange la morte di. La compositrice americana aveva 72 anni ed era famosa per aver scritto la celebre sigla dellatv: I’ll be there for you. La canzone è stata scritta dainsieme ai produttori diDavid Crane e Marta Kauffman, oltre che da Michael Skloff, Phil Sōlem e Danny Wilde, che erano allora i componenti dei The Rembrandts. Oltre a questo la donna era famosa per aver dato vita ad altri successi di levatura internazionali e di grande notorietà come September degli Earth Wind & Fire. Nella sua carriera, inoltre, aveva vinto ben due Grammy Awards. Autrice di una musica allegra: ecco chi ...

luciana0698 : @filledesfleurss Friends (se non ti affezioni dopo 10 stagioni è grave??) -