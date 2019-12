Fioramonti spiega l’addio su Facebook | «La ricerca è il motore del paese | la mia attività

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Lorenzoha deciso di scrivere le motivazioni delle sue dimissioni da ministro di Istruzione ein un lungo post affidato a. La sera del 23 dicembre, ho inviato al Presidente del Consiglio la lettera formale con cui rassegno le dimissioni da…Gepostet von Lorenzoam Donnerstag, 26. Dezember 2019 Le ragioni scrive, «sono da tempo e a tutti ben note: ho accettato il mio incarico con l’unico fine di invertire in modo radicale la tendenza che da decenni mette la scuola, la formazione superiore e laitaliana in condizioni di forte sofferenza». Secondo l’ormai ex ministro è stata superata la “linea di galleggiamento” che avrebbe reso accettabile l’investimento su scuola e: «Si tratta del verodel, che costruisce il futuro di tutti noi. Pare che le risorse non si trovino mai quando ...

