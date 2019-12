Fioramonti si dimette | verso l’addio al Movimento 5 Stelle?

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il ministro dell’Istruzione Lorenzo, nella serata di Natale, ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte con la quale ha rassegnato le sue dimissioni dal ministero. La giustificazione è stata individuata nella mancanza di adeguati stanziamenti per la scuola. A seguito della notizia, sono due gli interrogativi che gli italiani si stanno ponendo: chi sarà il suo successore? Ma soprattutto, quali saranno le sorti dell’ormai ex ministro all’interno delpronto all’addio al M5s? Stando a quanto riferito da fonti vicini alla maggioranza, Lorenzo, dopo aver annunciato le sue dimissioni da ministro dell’Istruzione, starebbe per lasciare anche i compagni pentastellati per fondare un proprio gruppo parlamentare autonomo “filogovernativo”. Ovviamente si tratta al momento di semplici di indiscrezioni ...

