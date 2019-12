Fioramonti si dimette | Morra al suo posto? Le voci sull’addio al M5s ma non a Conte | con

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Alla fine il ministro dell’Istruzione Lorenzola promessa l’ha mantenuta. Dopo aver annunciato fin da subito che, nel caso in cui non ci fossero stati sufficienti stanziamenti alla scuola, si sarebbe dimesso, la sera di Natale il ministro 5stelle ha consegnato al premierla sua lettera di dimissioni. Sul suo successore si rincorrono leche puntano al senatore M5s Nicola, oggi presidente della Commissione Antimafia. Fuori dal governo,andrà a sedere tra i banchi di Montecitorio, ma secondo le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, non sarà accanto ai colleghi grillini. Il ministro dimissionario potrebbe guidare una pattuglia di deputati pronti a lasciare il gruppo Cinque stelle, almeno dieci, per confluire temporaneamente nel gruppo Misto.e i transfughi grillini continuerebbero a sostenere il governo, formando anzi ...

