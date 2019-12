Fioramonti | le dimissioni del ministro dell’Istruzione con una lettera al premier Conte

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Una scelta maturata nei giorni dell’approvazione della manovra, e ufficializzata la sera di Natale con unaal presidente del Consiglio Giuseppe. Il, Lorenzosi è dimesso dall’incarico assunto a inizio settembre, dopo aver ricoperto il ruolo di sottosegretario nel1. La decisione del responsabile del Miur è legata ai fondi, a suo dire non dire non sufficienti, inseriti nella manovra per il ministero. Già nei mesi scorsiaveva più volte dichiarato che, se non fossero arrivati 3 miliardi per scuola e ricerca, avrebbe fatto un passo indietro dopo l’approvazione della legge di bilancio. Il, assente sia nell’ultimo consiglio dei ministri, sia alla Camera per il voto sulla manovra, ha dato seguito ai suoi annunci, ma secondo quanto riportano le agenzie di stampa non toglierà il sostegno alla ...

