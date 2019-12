Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano | Ha detto sì

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 26 dicembre 2019) “Hasì”. Questo l’annuncio del campione di nuotoche, nel giorno di Natale, ha ricevuto il dono più bello: lui e l’ex velina di Striscia la Notiziasaranno presto sposi.Solo qualche settimana fa, i due avevano posato per un servizio fotografico in cui indossavano gli abiti nuziali. Ora la notizia, diffusa sui profili social della coppia, insieme dal 2018. Ad accompagnare l’annuncio anche una romantica foto che ritraeinnamorati e felici. A corredo dello scatto,ha scritto: “Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento, ma so di certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti amo da morire, ...

