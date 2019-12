Filippo Magnini e Giorgia Palmas | arriva il grande annuncio | “Stiamo vivendo una favola”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 dicembre 2019) L’amore tra il nuotatoree la showgirlprocede a gonfie vele. In una recente intervista a ‘Storie Italiane’, il programma condotto da Eleonora Daniele, lui aveva dichiarato: “Prima ho fatto un po’ di sondaggi tramite amici comuni, ho chiesto informazioni su di lei; non l’avevo mai vista prima di persona, quindi ho chiesto un incontro tramite amici, siamo rimasti da soli e ci siamo fidanzati”. E poi aveva aggiunto: “Il matrimonio? Quando lo faremo non lo so, ma sicuramenteme la sposo. Per me le nozze sono importanti ed ho trovato una persona giusta come appunto è: sicuramente la sposerò”. Ed ora, proprio nel romantico giorno di Natale, èta la notizia tanto attesa dai fan della coppia.le ha ufficialmente chiesto di convolare a nozze. E vediamo cosa ha risposto la ...

