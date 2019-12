Facebook rimuove un’intervista di Affari Italiani per una frase su Mussolini Il

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) “Nella civiltà della libertà digitale è preoccupante che si basi la gerarchia delle notizie su un algoritmo e non sull’intelligenza delle persone. La censura da parte di una piattaforma non va mai bene: ci sono sistemi meno cretini di intervenire”. Angelo Maria Perrino, direttore di, commenta così la censura di una videointervista al poeta Franco Loi intitolata “ha fatto più di tutti per gli operai”. Dopo dieci giorni dalla pubblicazione,ha rimosso il contenuto e bloccato per 24 ore la possibilità di postare. “I gestori dell’informazione non possono sostituirsi al giudizio delle persone” spiega al fattoquotidiano.it .”Bisogna dare libero corso alle idee, riportare i fatti e lasciare che i lettori si facciano la propria idea. L’unico limite deve essere il codice penale. Altrimenti, come in ...

