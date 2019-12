Fabrizio Corona | il Natale con Carlos | la foto dell’abbraccio è virale

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Sta facendo il giro del web lagrafia che ritraeabbracciato al figlioMaria, in un momento delle prime festività natalizie trascorse a casa dopo la scarcerazione dello scorso 7 dicembre. L’ex re dei paparazzi ha infatti pubblicato l’immagine sul proprio profilo Instagram, commentandola con una breve frase che simboleggia tutto l’amore che prova per il figlio avuto da Nina Moric nel 2002. A seguire,ha inoltre pubblicato un posto dove parla degli anni precedenti al carcere e sentenzia con un minaccioso “Ritorneremo”.: l’abbraccio al figlioVisualizza questo post su Instagram Regalo mio più grande❤️ @mariathereal Un post condiviso da(@real) in data: 25 Dic 2019 alle ore 5:40 PST Nellagrafia pubblicata su Instagram si può vedere l’abbraccio ...

Notiziedi_it : Fabrizio Corona riabbraccia il figlio Carlos: le foto e il commento di Nina Moric - blogtivvu : Fabrizio Corona, Natale con il figlio Carlos: “Regalo mio più grande” - novasocialnews : Fabrizio Corona riabbraccia il figlio Carlos: le foto e il commento di Nina Moric #novasocialnews #nonstopnews… -