Fabiana Dadone sulle dimissioni di Fioramonti | Chi ha coraggio non scappa

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 26 dicembre 2019) “Trovo stucchevole che chi professiagli elettori poi scappi dalle responsabilità politiche. Se hai, non scappi. Se condividi davvero una battaglia, non scappi, ma mangi sale quando devi e porti avanti un progetto (ammesso che lo si abbia mai realmente condiviso). La coerenza è per lo più un pregio, ma a volte rischia di sconfinare nella sterile testimonianza che, peraltro, si addice poco a chi occupa posizioni di responsabilità”. Non cita mai Lorenzo, il ministro per la pubblica amministrazionein questo post su Fb. Ma dalle parole che usa è evidente che si riferisca alledel ministro della Pubblica istruzione, del Movimento 5 stelle proprio come lei. Le critiche al gesto diarrivano dalla sua stessa compagine politica, ma non solo. Ad attaccare l’ormai ex titolare ...

