Everton-Burnley | il debutto di Ancelotti in Premier live su Sky

Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Non è durato tanto il periodo lontano da una panchina per Carlo, che a pochi giorni dalla conclusione della sua esperienza a Napoli ha già trovato una nuova avventura su cui concentrarsi: l’ex tecnico di Milan, Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco è infatti il nuovo allenatore dell’con cui ha firmato un contratto … L'articolo: ildiinsu Sky

deatoffees : Tutto pronto per il principe Carlo @MrAncelotti al debutto nel #BoxingDay con la prima squadra di #Liverpool,… - news24_napoli : Everton-Burnley, oggi Ancelotti debutta in Premier nel boxing day: ecco… - SiamoPartenopei : Everton-Burnley, oggi Ancelotti debutta in Premier nel boxing day: ecco dove vedere la gara in tv -