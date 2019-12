Eva Henger Instagram | atomica in versione “Babbo Natale” | «Che lato B! Inimitabile

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 26 dicembre 2019) «Buon Natale #hohoho Bella Gente! Auguro a tutti una felice Natale pieno d’amore», questo il semplice messaggio di auguri di Eva, ex attrice pornografica, conduttrice televisiva, cantante e opinionista ungherese naturalizzata italiana, classe 1972. Ad accompagnare il post una serie di scatti a tema natalizio non audaci, di più. Foto che mostrano il fisico mozzafiato della madre della 28enne Mercedesz, che negli ultimi mesi è stata spesso e volentieri ospite nei programmi tv di Barbara D’Urso su Canale 5 per dei dissapori col genero Lucas Peracchi. Evain“Babbo Natale”: «CheB!proprio…» Quattro foto costituiscono l’ultimo post bollente di Eva, che appare in una sexynatalizia. Lingerie piccante rosso fuoco, il colore della passione, ma anche delle feste. Stivali alti della stessa ...

Pasqual29031527 : @eva_henger Sei dolcissima Eva - Cini95497734 : RT @telegnocca: la dea Eva Henger spiaggiata ???????? - domenicalive : Eva Henger contro Lucas Peracchi, le accuse a Rosa Perrotta e tanto altro a #DomenicaLive! #rewind -