Estradato Sandoval | il torturatore argentino | che insegnava alla Sorbona

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Francesca Bernasconi Marioè statoin Argentina. È accusato di torture e crimini contro l'umanità, commessi durante la dittatura. Si era nascosto a Parigi Dopo anni di battaglie giudiziarie, il governo francese ha dato il via libera all'estradizione dell'ex poliziotto Mario, accusato di torture e crimini contro l'umanità, negli anni della dittaturamilitare in Argentina, tra il 1976 e il 1983. Il "Churrasco" (come una bostecca, per ricordare la "griglia" dove venivano torturati gli oppositori) è atterrato a Buenos Aires qualche giorno fa. Ora dovrà rendere conto dei 500 casi di torture e violenze di cui è stato accusato. Ma tra tutti, il caso che ha spinto il premier francese a firmare l'ordine di estradizione e il Consiglio di Stato a dare il via libera è solamente uno. Si tratta della scomparsa di Hernán Abriata, studente di architettura, ...

